Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь

Росія призупинила видачу дозволів на польоти авіакомпаніям, які летять у РФ, оминаючи повітряний простір Білорусі.

Про це розповіли в пресслужбі самих авіакомпаній, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Бабель".

"Austrian Airlines призупинила польоти над повітряним простором Білорусі до подальшого повідомлення на підставі рекомендації Агентства авіаційної безпеки ЄС (EASA). З цієї причини також необхідно скоригувати маршрут польоту з Відня до Москви. Зміна маршруту має бути схвалена владою. Російська влада не дала нам цей дозвіл", - повідомили в одній з авіакомпаній.

У зв'язку з цим там вирішили скасувати рейс із Відня до Москви. Напередодні подібна ситуація сталася і з компанією Air France - Росія другий день поспіль не видає дозвіл на рейси з Парижа в Москву в обхід Білорусі.

У РФ вже повідомили, що пасажирів рейсів французької авіакомпанії забере російський перевізник "Аерофлот".

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.