За оперативною інформацією, Козак перебуває не в Білорусі, - Венедіктова

За оперативною інформації Офісу генерального прокурора, народний депутат від "ОПЗЖ" Тарас Козак перебуває не в Білорусі.

Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Він (Козак) виїхав, ми подаємо в розшук для того, щоб процесуально йти далі. Завдяки закону про заочне засудження ми будемо рухатися і в цій справі, і в інших - справах Майдану, корупційних справах. Тому перспектива в цій справі є. Остання інформація, яку я маю, - це те, що Медведчук сказав, що він перебуває на лікуванні в Білорусі. Але у нас оперативна інформація інша", - сказала Венедіктова.

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Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

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