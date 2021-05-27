Брата ексголови Держінвестпроєкту Каськіва підозрюють у легалізації коштів

За версією слідства, Олександр Каськів для легалізації викрадених у держави грошей організував купівлю більш ніж 700 земельних ділянок у Закарпатській і Волинській областях.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро (НАБУ), інформує Цензор.НЕТ.

Місце перебування Олександра Каськіва невідоме, підозру йому направили на адресу реєстрації.

Слідство встановило, що Держінвестпроєкт видавав позики двом приватним компаніям на реалізацію національних програм на суму 259 мільйонів гривень. Ці компанії мали ознаки фіктивності і були пов'язані з керівництвом Держінвестпроєкту.

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Отримані кошти були перераховані на рахунки іноземних компаній на Кіпрі, бенефіціаром яких був рідний брат Каськіва. Згодом компанії придбали частки у статутних капіталах українських компаній, які скупили понад 700 земельних ділянок у Закарпатській і Волинській областях.

Олександр Каськів з 2019 року перебуває в розшуку Інтерполу, йому присвоїли "червону картку".

5 квітня Київський апеляційний суд скасував заочний арешт рідного брата ексголови Держінвестпроєкту Владислава Каськіва Олександра. Наприкінці травня Національне антикорупційне бюро передало до суду справу про розкрадання в Держінвестпроєкті.