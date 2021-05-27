Обговорили взаємодію в контексті подальшого розвитку відносин, - віцепрем'єр Резніков зустрівся із заступником глави НАТО Джоане

Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, перебуваючи з офіційним візитом у Брюсселі, обговорив із заступником генерального секретаря НАТО Мірче Джоане взаємодію в контексті подальшого розвитку відносин між Україною та Альянсом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції, Резніков відзначив високу динаміку політичного діалогу між Україною і НАТО, яка покликана сприяти переходу партнерських відносин на новий рівень.

"Сторони обговорили взаємодію у контексті подальшого розвитку відносин між Україною та Альянсом, що серед іншого розглядатиметься під час чергового саміту глав держав та урядів країн-членів НАТО 14 червня 2021 року, триваючу збройну агресію РФ проти України, хід консультацій у рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ) та інші питання", - сказано в повідомленні на сайті відомства.

Міністр Резніков зазначив, що на шляху євроатлантичної інтеграції Київ залишається відданим структурним реформам, модернізації сектору безпеки та оборони, зміцненню верховенства права та "викоріненню" корупції.

Читайте також: Програма максимум - домогтися ПДЧ, програма мінімум - запрошення до Брюсселя, - Порошенко закликав Зеленського докласти всіх зусиль для участі в саміті НАТО, - Порошенко закликав Зеленського докласти всіх зусиль для участі в саміті НАТО