Голови МЗС країн ЄС розглядають участь у Кримській платформі, - Боррель

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Борель заявив, що голови МЗС країн ЄС погодилися розглянути участь у саміті "Кримської платформи" цього літа.

Про це він заявив після неформальної зустрічі глав МЗС країн ЄС у Лісабоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За його словами, голови МЗС країн-членів Євросоюзу обговорили неврегульовані конфлікти в сусідніх східних країнах.

"Ми повинні стати більш ефективними для захисту стабільності в нашому регіоні, яка має прямі наслідки для нас, європейців", - сказав Боррель.

"Ми погодилися бути помітнішими і розглянути участь у міжнародній Кримській платформі цього літа в Києві, про участь у ній вже оголосив президент Європейської ради", - додав він.

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