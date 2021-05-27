Меморіальну дошку загиблому на Донбасі нацгвардійцю Сергію Ткаченку відкрили на Дніпропетровщині. ФОТО
1 2244
У селищі Зоря Дніпровського району Дніпропетровської області на фасаді загальноосвітньої школи відкрили пам'ятну дошку її герою-випускнику - Сергієві Ткаченку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
Солдат, стрілець бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України Сергій Ткаченко загинув у смт Врубівка Попаснянського району Луганської області.
Нагороджений відзнакою президента України "За участь в антитерористичній операції" і знаком "За доблесну службу" посмертно.