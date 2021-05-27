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Меморіальну дошку загиблому на Донбасі нацгвардійцю Сергію Ткаченку відкрили на Дніпропетровщині. ФОТО

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У селищі Зоря Дніпровського району Дніпропетровської області на фасаді загальноосвітньої школи відкрили пам'ятну дошку її герою-випускнику - Сергієві Ткаченку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Меморіальну дошку загиблому на Донбасі нацгвардійцю Сергію Ткаченку відкрили на Дніпропетровщині 01

Солдат, стрілець бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України Сергій Ткаченко загинув у смт Врубівка Попаснянського району Луганської області.

Меморіальну дошку загиблому на Донбасі нацгвардійцю Сергію Ткаченку відкрили на Дніпропетровщині 02

Нагороджений відзнакою президента України "За участь в антитерористичній операції" і знаком "За доблесну службу" посмертно.

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Меморіальну дошку загиблому на Донбасі нацгвардійцю Сергію Ткаченку відкрили на Дніпропетровщині 03

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