"Дзеркало тижня" - ОП: "Подоляку брехати як дихати"

Редакція "Дзеркала тижня" відповіла на слова заступника голови ОП Михайла Подоляка, який раніше сказав, що до журналістів потрапив не той текст законопроєкту про олігархів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "УП".

Редакція видання ZN.UA заявила, що реакція радника голови ОП Михайла Подоляка на статтю про законопроєкт про олігархів не змусить журналістів видати своє джерело та попросила не дякувати, якщо після їхнього матеріалу якість документа покращиться.

"Михайлу Подоляку брехати як дихати. Якщо ОП хоче таким чином змусити ДТ видати джерело – не вийде. А якщо, знявши реакцію на свою хитро-убогу нормотворчість, команда Зеленського відкоригує законопроєкт, то ми тільки за. Не дякуйте", - заявили в "Дзеркалі тижня".

Нагадаємо, раніше видання "Дзеркало тижня" стверджує, що йому вдалося прочитати текст законопроєкту про олігархів. Журналісти кажуть, що закон створює підстави для "медіарейдерства" і може стати причиною великого розпродажу багатими і впливовими олігархами своїх газет, інтернет-сайтів, радіостанцій і телеканалів.

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що журналісти читали не той текст не того законопроєкту. І взагалі - рано ще говорити, що саме ухвалить Рада, адже з моменту реєстрації документ може зазнати значних змін.