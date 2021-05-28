Адвокатка після зустрічі з Протасевичем заявила, що "все в порядку, він веселий, позитивний"

До засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича вперше пустили адвоката. Захисниця стверджує, що з її клієнтом все в порядку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радыё Свабода".

За словами його адвоката, з Протасевичем "все в порядку, він бадьорий, позитивний, веселий, хвилюватися нема про що".

Через угоду про нерозголошення адвокат не може точно сказати, де перебуває Протасевич і в якому статусі. "Мені не повідомили про обсяг інформації, яку я не можу публікувати, тому я не можу повідомити більше нічого", - сказала адвокатка Інеса Аленська.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.