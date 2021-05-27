Рахункова палата: Україна втратила на закупівлі "пакунків малюка" 129 млн грн
До таких висновків дійшла Рахункова палата, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.
У 2018 - 2020 рр. повинні були реалізовуватися два проєкти міжнародної технічної допомоги, в рамках яких і закуповували "пакунки малюка". На ділі ж допомога не була отримана, 2,5 мільярда гривень на закупівлю "бебі-боксів" виділили з бюджету.
При цьому облдержадміністрації та Мінсоцполітики заплатили за послуги міжнародного посередника 45,5 мільйона гривень. Також органи соцзахисту облдержадміністрацій додатково неправомірно витратили на оплату послуг з управління проєктами понад 83 млн грн за рахунок субвенцій з держбюджету.
За даними аудиторів, 84% з виділених грошей (2,1 мільярда гривень) використовували без прозорої системи закупівель і неконкурентним способом.
Матеріали аудиту передали в Офіс генпрокурора, НАБУ і СБУ. "Рахункова палата за підсумками аудиту рекомендує Мінсоцполітики вжити заходів щодо повернення бюджетних коштів у порядку відшкодування завданих збитків", - сказано в повідомленні.