Рахункова палата: Україна втратила на закупівлі "пакунків малюка" 129 млн грн

"Пакунки малюка" впродовж 3 років закуповували під виглядом проєктів міжнародної технічної допомоги. По факту допомога не надавалася, але держава при цьому оплачувала послуги міжнародного посередника. З 2018 року на таких закупівлях Україна втратила 129 мільйонів гривень.

До таких висновків дійшла Рахункова палата, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

У 2018 - 2020 рр. повинні були реалізовуватися два проєкти міжнародної технічної допомоги, в рамках яких і закуповували "пакунки малюка". На ділі ж допомога не була отримана, 2,5 мільярда гривень на закупівлю "бебі-боксів" виділили з бюджету.

При цьому облдержадміністрації та Мінсоцполітики заплатили за послуги міжнародного посередника 45,5 мільйона гривень. Також органи соцзахисту облдержадміністрацій додатково неправомірно витратили на оплату послуг з управління проєктами понад 83 млн грн за рахунок субвенцій з держбюджету.

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За даними аудиторів, 84% з виділених грошей (2,1 мільярда гривень) використовували без прозорої системи закупівель і неконкурентним способом.

Матеріали аудиту передали в Офіс генпрокурора, НАБУ і СБУ. "Рахункова палата за підсумками аудиту рекомендує Мінсоцполітики вжити заходів щодо повернення бюджетних коштів у порядку відшкодування завданих збитків", - сказано в повідомленні.