Робота над санкціями ЄС проти режиму Лукашенка буде прискорена, - Боррель

Міністри закордонних справ ЄС, які провели неформальну зустріч у Лісабоні, погодилися пришвидшити роботу з ухвалення нового пакету санкцій проти режиму Олександра Лукашенка та запросити на зустріч у червні лідера білоруської опозиції Світлану Тіхановську.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми обговорили питання Білорусі, примусову посадку у Мінську літака Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, яка була інспірована білоруським режимом. Як під час засідання Європейської ради зазначили наші лідери, такі дії є неприйнятними", - сказав високий представник ЄС.

Він нагадав, що лідери європейських держав та урядів висловили чітку позицію щодо цього інциденту, яка потребує зараз практичної імплементації іншими структурами Євросоюзу, зокрема Радою міністрів ЄС із закордонних справ.

"Ми маємо рухатися більш швидко щодо санкцій. Ця робота вже розпочалася, і Рада ЄС прийме це рішення у слушний час. Ми також погодилися запросити пані Тихановську для обміну думками під час наступного засідання Ради міністрів із закордонних справ у червні. Вона вже брала участь у такій зустрічі міністрів", - сказав Боррель.

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