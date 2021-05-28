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Робота над санкціями ЄС проти режиму Лукашенка буде прискорена, - Боррель

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Робота над санкціями ЄС проти режиму Лукашенка буде прискорена, - Боррель
Міністри закордонних справ ЄС, які провели неформальну зустріч у Лісабоні, погодилися пришвидшити роботу з ухвалення нового пакету санкцій проти режиму Олександра Лукашенка та запросити на зустріч у червні лідера білоруської опозиції Світлану Тіхановську.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми обговорили питання Білорусі, примусову посадку у Мінську літака Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, яка була інспірована білоруським режимом. Як під час засідання Європейської ради зазначили наші лідери, такі дії є неприйнятними", - сказав високий представник ЄС.

Він нагадав, що лідери європейських держав та урядів висловили чітку позицію щодо цього інциденту, яка потребує зараз практичної імплементації іншими структурами Євросоюзу, зокрема Радою міністрів ЄС із закордонних справ.

"Ми маємо рухатися більш швидко щодо санкцій. Ця робота вже розпочалася, і Рада ЄС прийме це рішення у слушний час. Ми також погодилися запросити пані Тихановську для обміну думками під час наступного засідання Ради міністрів із закордонних справ у червні. Вона вже брала участь у такій зустрічі міністрів", - сказав Боррель.

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Топ коментарі

  • Fjall_Raven
    ну теперь с поставками океанической рыбы и морепродуктов на голодающую парашу будет бульбохуйлу потруднее. зато легко устроит студентам и школьникам третий трудовой семестр по сбору колорадских жуков на бульбе и наладит из собранного сырья производство колорадских ленточек для крепостных старшего ***** )))
  • Central Express
    Белорусский предприниматель и оппозиционер Валерий Цепкало пообещал выплатить 11 миллионов евро силовикам или гражданским активистам, которым удастся арестовать "преступника N1", президента Александра Лукашенко.
    Осталось мелочь, собрать...
    По его словам, для реализации этого плана по нейтрализации главы государства за вознаграждение была разработана специальная технология: любой желающий сможет перечислить деньги на эту цель. Пожертвования будут зарезервированы на счетах этих людей и уйдут на специальный счет только после того, как президент Белоруссии будет задержан.
    П.С. Есть жулики, есть мошенники, а есть еще и беларуская оппозиция! Робота над санкціями ЄС проти режиму Лукашенка буде прискорена, - Боррель - Цензор.НЕТ 7005
  • Саша Симпсон
    Треба заборонити продаж картоплі в Білорусь))
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