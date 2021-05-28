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Рішення про заборону закупівлі електроенергії у Білорусі не пов'язане із затриманням Протасевича, - Кулеба. ВIДЕО

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Рішення України про заборону закупівлі електроенергії у Білорусі не пов'язане з інцидентом з літаком Ryanair.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу 1+1, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення про заборону закупівлі електроенергії в Білорусі не пов'язане з недільними подіями. Це рішення готувалося давно, по-перше, на виконання домовленостей між українським і литовським президентом, по-друге, в інтересах української енергетичної безпеки", - сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що це стратегічне, вивірене і прораховане рішення.

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"Офіційна мета України, до якої ми рухаємося і працюємо наполегливо, це в 2023 році взагалі відрізатися від електромереж Росії та Білорусі та інтегруватися в європейські, об'єднати наші електромережі. І тоді взагалі фізично ніхто нічого не зможе купити", - пояснив глава українського МЗС.

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Топ коментарі

  • Бумеранг Жри Те
    Наш Порох був і є луДше та краСче !
    БУВ,Є І БУДЕ!!!
    ПАТРІОТ, КРИГОЛАМ, ЛЮДИНА - ВЗІРЕЦЬ ПОРЯДНОСТІ. Та тільки наш 73%-ий лохторат зрадив того, кого боявся пуйло! Увесь світ майже обєднався проти рашки, дякуючи Пороху. І тільки наші довбодятли плюнули йому в обличчя. Ганьба хохлам, манкуртам, гнидам. До перемоги, Україно!

    Решение о запрете закупки электроэнергии у Беларуси не связано с задержанием Протасевича, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1493
  • Frol Fedoroff
    Полный бардак в управлении государством. Министр иностранных дел про экономику, секретарь офиса ведет международные переговоры, МВД ловит террористов, а СБУ ловит мышей. Ото выбрали слуг
  • Frol Fedoroff
    А до 2019 года Украина электроэнергию продавала Атомные, гидро, тепловые и "зеленые" э\станции разом сломались? Или дураки у власти? Или враги?
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