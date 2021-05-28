Рішення про заборону закупівлі електроенергії у Білорусі не пов'язане із затриманням Протасевича, - Кулеба. ВIДЕО

Рішення України про заборону закупівлі електроенергії у Білорусі не пов'язане з інцидентом з літаком Ryanair.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу 1+1, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення про заборону закупівлі електроенергії в Білорусі не пов'язане з недільними подіями. Це рішення готувалося давно, по-перше, на виконання домовленостей між українським і литовським президентом, по-друге, в інтересах української енергетичної безпеки", - сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що це стратегічне, вивірене і прораховане рішення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Необхідно скорочувати взаємодію з Білоруссю у військово-технічній сфері, - Кулеба. ВIДЕО

"Офіційна мета України, до якої ми рухаємося і працюємо наполегливо, це в 2023 році взагалі відрізатися від електромереж Росії та Білорусі та інтегруватися в європейські, об'єднати наші електромережі. І тоді взагалі фізично ніхто нічого не зможе купити", - пояснив глава українського МЗС.