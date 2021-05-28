Один з катерів типу Island, переданих ВМС України, здійснив контрольний вихід у море, - посольство України в США

27 травня у США один з катерів типу Island, переданих ВМС України, здійснив контрольний вихід у море.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуку посольства України в США.

Катери типу Island, передані в межах двостороннього співробітництва між США і Україною, проходять завершальний процес технічного оновлення.

27 травня в місті Балтимор, штат Меріленд, у Чесапікській затоці відбувся плановий контрольний вихід у море одного з переданих патрульних катерів. У виході взяли участь представники робочої групи Військово-Морських Сил ЗС України та військово-морський аташе Посольства України в США.

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За словами офіцерів національного військового флоту, які безпосередньо займаються супроводом ремонтних робіт, під час плавання катер підтвердив свої морехідні якості й технічні характеристики. У межах випробувань була також перевірена робота сучасного навігаційного обладнання.