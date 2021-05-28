На в'їзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок. ФОТО
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27 травня на в'їзді до Києва сталася ДТП за участю шести вантажних автомобілів, зокрема 2 автомобілів, що перевозили військовослужбовців Національної гвардії України.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"На в'їзді до Києва з боку Борисполя 27 травня сталася масштабна ДТП: зіткнулися шість вантажівок. В аварію потрапили і дві вантажівки Нацгвардії. Військовослужбовці НГУ не постраждали і допомагали врятувати водія, якому дісталося найбільше", - йдеться в повідомленні пресслужби Нацгвардії.
За даними ДСНС, допомога рятувальників знадобилася для деблокування одного з водіїв вантажівок, які потрапили в ДТП.