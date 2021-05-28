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На в'їзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок. ФОТО

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На в'їзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок. ФОТО
27 травня на в'їзді до Києва сталася ДТП за участю шести вантажних автомобілів, зокрема 2 автомобілів, що перевозили військовослужбовців Національної гвардії України.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"На в'їзді до Києва з боку Борисполя 27 травня сталася масштабна ДТП: зіткнулися шість вантажівок. В аварію потрапили і дві вантажівки Нацгвардії. Військовослужбовці НГУ не постраждали і допомагали врятувати водія, якому дісталося найбільше", - йдеться в повідомленні пресслужби Нацгвардії.

На вїзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок 01

За даними ДСНС, допомога рятувальників знадобилася для деблокування одного з водіїв вантажівок, які потрапили в ДТП.

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На вїзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок 02

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Топ коментарі

  • Da non
    Якщо водій постраждав більше всіх, то це недотримання безпечної дистанції. (п. 13.1 ПДД)
  • Uzer Uzer
    На в'їзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок - Цензор.НЕТ 3467

    На в'їзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок - Цензор.НЕТ 462

    На в'їзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок - Цензор.НЕТ 9018

    На в'їзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок - Цензор.НЕТ 9665
  • Da non
    ++

    Одразу згадав сумнозвісне відео: "Текст немного по-дебильному написан." На в'їзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок - Цензор.НЕТ 2587
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