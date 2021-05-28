США сповістили Росію, що не відновлюватимуть Договір про відкрите небо, - АР

США вирішили не відновлювати співпрацю з Росією в межах Договору про відкрите небо.

Про це повідомив у четвер репортер Associated Press у Білому домі Зік Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

За даними американських посадовців, заступниця Держсекретаря США Венді Шерман вже сповістила заступника глави МЗС Росії Сергія Рябкова, що США не повертатимуться до угоди, з якої вийшли в листопаді минулого року. Тоді Вашингтон назвав причиною виходу порушення умов Договору з боку Росії. Росія засудила рішення Сполучених Штатів.

Нагадаємо, 19 травня депутати Держдуми Росії одноголосно проголосували за вихід країни з міжнародного Договору про відкрите небо. Законопроєкт про денонсацію договору вніс до Держдуми президент Росії Володимир Путін.

За повідомленнями, адміністрація США не бажала повертатися до угоди, бо це могло б надіслати Росії "хибний сигнал". Джо Байден буцімто висловлював занепокоєння, що повернення до угоди, яку, на думку США, Росія порушує, послабило б позицію Сполучених Штатів щодо ширшого порядку денного контролю за озброєннями.

Також читайте: Путін вніс до Держдуми законопроєкт стосовно денонсації Договору про відкрите небо

Договір щодо контролю за озброєнням "Відкрите небо" дозволяв польоти з метою моніторингу над військовими комплексами країни-партнера. Він мав на меті зміцнити довіру між військовими обох країн.

Наразі між США та Росією лишається чинною лише Угода про стратегічні наступальні озброєння СНО-3 (New START). Її дію продовжили в лютому цього року, втім, Москва вже встигла звинуватити США у зловживанні.

Раніше спецпредставник США з питань роззброєння Роберт Вуд заявив, що президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін на зустрічі обговорять питання стратегічної стабільності щодо низки питань контролю озброєнь та безпеки.