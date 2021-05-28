Глава Міненерго США назвала російський газ найбруднішим на Землі
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Washington Examiner.
Так, вона не підтримує рішення Білого дому не запроваджувати санкції щодо Nord Stream 2 AG - компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2".
Міністерка заявила, що виступає проти завершення будівництва трубопроводу.
"Одна з причин, чому я вважаю цей трубопровід дуже небезпечним, полягає в тому, що ним транспортується найбрудніша форма природного газу на землі", - сказала Гренхолм.
На її думку, питання про санкції проти "Північного потоку-2" мало виникнути раніше.
"Це хороший урок. <...> Ми повинні були зупинити його до того, як він буде побудований", - додала Гренхолм.
Нагадаємо, будівництво трубопроводу" Північний потік-2 " майже завершено. Запровадження нових санкцій проти проєкту було б "непродуктивним" для відносин США з Європою, заявив президент США Джо Байден.
Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з американським конгресменом, співголовою українського кокусу в Конгресі Браяном Фітцпатріком. Сторони обговорили протидію будівництву російського газопроводу "Північний потік-2".