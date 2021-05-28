Кулеба пояснив, чому Україна не відкликає посла з Білорусі: У нас зараз є багато гуманітарних питань

На тлі захоплення в Мінську опозиційного білоруського журналіста Романа Протавсевича Україна не відкликає посла з Білорусі, оскільки є багато гуманітарних питань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив в ефірі токшоу "Право на владу" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Не проблема відкликати посла. Це теж жест, це дуже серйозно. Але у нас зараз є багато гуманітарних питань", – сказав він.

За словами Кулеби, в України зараз немає політичного діалогу з Білоруссю, а посол займається лише гуманітарними питаннями, зокрема, проблемою трансплантології. За його словами, відомство допомагає українцям, які після операцій "застрягли" в Білорусі.

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Нагадаємо, 17 серпня 2020 року Україна вперше в історії відкликала посла з Білорусі на тлі жорстких розгонів протестів проти режиму Лукашенка. На початку вересня посол повернувся до Мінська.

Як повідомлялося, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.