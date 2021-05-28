Байден пообіцяв, що США оприлюднять результати розслідування щодо походження COVID-19

Сполучені Штати оприлюднять результати нового розслідування витоків пандемії коронавірусу, яке проводиться зараз провідними американськими спецслужбами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це президент Джо Байден сказав у четвер, перед візитом до Клівленда, в розмові із журналістами.

Перед посадкою на борт президентського літака Байден сказав, що висновки звіту спецслужб, який має бути готовий через 90 днів, стануть надбанням громадськості.

Президент доручив проведення нового розслідування на тлі припущень про те, що спалах COVID-19 міг бути пов'язаний із витоком штучно виведеного вірусу з китайської лабораторії. Білий дім пообіцяв надати додаткові ресурси для проведення розслідування, зокрема допомогу від національних лабораторій.

Минулого року американська розвідспільнота заявила про те, що отримана ними інформація відповідає "консенсусу серед представників науки, згідно з яким вірус COVID-19 не був штучно створений або генетично модифікований". Однак при цьому спецслужби пообіцяли "продовжити ретельне вивчення нової інформації і розвідданих", щоб з'ясувати, яким саме чином стався спалах: або шляхом передачі вірусу від тварин до людини, або в результаті лабораторного витоку.

У новій заяві Управління директора Національної розвідки США (ODNI), опублікованій у четвер, йдеться, що американська розвідспільнота все ще намагається знайти відповідь на питання про походження нового коронавірусу.

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"Американська розвідувальна спільнота не знає точно, де, коли і яким чином сталася початкова передача вірусу, однак зараз опрацьовуються два найбільш вірогідні сценарії: виникнення вірусу природним шляхом унаслідок контакту людини з інфікованими тваринами або аварія в лабораторії", - заявила прессекретарка ODNI Аманда Шоч.

"Більшість членів національної розвідки вважають, що на цей момент у нас недостатньо інформації, щоб оцінити, який із цих двох варіантів більш імовірний", - додала вона.

Згідно із заявою, два із трьох провідних розвідувальних агентств більше схиляються до одного зі сценаріїв, не уточнюючи, про який варіант ідеться, і всі три агентства оцінюють свою впевненість в оцінках як "низьку або помірно низьку".

Влада США протягом декількох місяців наголошувала, що відсутність співпраці з боку уряду Китаю заважає світовій спільноті з'ясувати інформацію про походження коронавірусу, який став причиною смерті щонайменше 3,4 мільйона осіб у всьому світі, зокрема майже 600 тисяч у Сполучених Штатах.