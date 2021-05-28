Столтенберг про подібність РФ і Білорусі: Обидві держави придушують демократичні протести, опозицію і використовують кібератаки

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в поведінці Білорусі та Росії є подібності. Зокрема, це стосується придушення демократичних процесів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він сказав під час візиту до Португалії, передає пресслужба НАТО.

За його словами, Білорусь і Росія "придушують демократичні протести, опозицію, використовують кібератаки".

Столтенберг зазначив, що в НАТО мають сприймати це всерйоз, бо така поведінка неприйнятна для тих цінностей Альянсу.



"Тому НАТО продовжить адаптуватися, підтримувати своїх партнерів у Грузії та Україні", - додав він.

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Напередодні, Столтенберг заявив, що НАТО стежить за ситуацією щодо примусової посадки в Білорусі літака Ryanair і повідомленням про затримання засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Альянс зажадав міжнародного розслідування цієї ситуації.

Крім того, Столтенберг у розмові про дослідження проблем миру наголосив на важливості військового стримування. Як приклад він навів відносини Росії і НАТО.