Столтенберг про подібність РФ і Білорусі: Обидві держави придушують демократичні протести, опозицію і використовують кібератаки
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він сказав під час візиту до Португалії, передає пресслужба НАТО.
За його словами, Білорусь і Росія "придушують демократичні протести, опозицію, використовують кібератаки".
Столтенберг зазначив, що в НАТО мають сприймати це всерйоз, бо така поведінка неприйнятна для тих цінностей Альянсу.
"Тому НАТО продовжить адаптуватися, підтримувати своїх партнерів у Грузії та Україні", - додав він.
Напередодні, Столтенберг заявив, що НАТО стежить за ситуацією щодо примусової посадки в Білорусі літака Ryanair і повідомленням про затримання засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Альянс зажадав міжнародного розслідування цієї ситуації.
Крім того, Столтенберг у розмові про дослідження проблем миру наголосив на важливості військового стримування. Як приклад він навів відносини Росії і НАТО.