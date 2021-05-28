В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3306 нових випадків зараження, 13 298 осіб одужали

3306 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 травня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"28 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3306 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 169 дітей та 77 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1402 особи;

летальних випадків – 156;

одужало – 13 298 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 25 454 особи,

методом ІФА – 11 758 осіб,

експрес-тестами – 23 351 особу.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 196 673 особи;

одужало – 2 020 216 осіб;

летальних випадків – 50 232;

проведено ПЛР-тестувань – 10 131 355.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях", - розповіли в МОЗ.



