Український воїн загинув від кулі ворога на Донбасі. За добу найманці РФ 9 разів порушили режим "тиші", - штаб ОС

За минулу добу, 27 травня, зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, поблизу Пісків ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 120- та 82-мм калібрів, а також з великокаліберних кулеметів.

Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з мінометів 120-мм калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля населеного пункту Опитне окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-мм калібру, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а неподалік селища Новгородське – з мінометів 82-мм калібру.

Поблизу Мар’їнки ворог здійснив обстріл з протитанкових гармат.

Також повідомляється, що в напрямку населеного пункту Новотошківське окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

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"Внаслідок обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав кульового поранення, не сумісного із життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на обстріл російсько-окупаційних військ наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

У штабі повідомили, що про всі факти порушень Українська сторона СЦКК поінформувала представників СММ ОБСЄ.



