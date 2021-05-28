Триває використання ворожих снайперських груп, насамперед зі складу підрозділів спеціального призначення збройних сил РФ, - Русінов

За інформацією Служби безпеки України, попри запроваджений у липні минулого року режим загального припинення вогню, в районі ООС у 2021 році постійно працюють російські снайпери.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів перший заступник начальника Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях Євген Русінов.

"Триває використання ворожих снайперських груп, передусім зі складу підрозділів спеціального призначення збройних сил Російської Федерації, озброєних далекобійними снайперськими гвинтівками калібру 12,7 мм, які додатково оснащено відповідними комплексами контрснайперської боротьби, - зазначив він. - За наявними оперативними даними, роботу останніх використовують об’єктово на проблемних ділянках лінії бойового зіткнення, при цьому її налагоджено за безротаційним принципом. Тобто працюють професіонали".

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За його словами, за 2020-2021 рр. силами ООС зафіксовано 54 факти так званої "роботи" ворожих снайперських груп, в результаті діяльності яких у минулому році було вбито 13 українських військовослужбовців, а 14 зазнали поранень. Цього року вже 19 загиблих і 8 поранених. Серед цивільного населення факти поранень не фіксувалися.

"При цьому присутність кадрових військових Росії з числа снайперів підтверджується професійним спорядженням останніх, на кшталт британської гвинтівки Accuracy й французької системи спостереження JIM LR, які вкрай важко придбати представникам незаконних збройних формувань", - пояснив Русінов.

Він також нагадав, що влада країни-агресора з 2014 року заперечує участь своїх кадрових військових у війні на Донбасі, а присутніх у складі НЗФ так званих "Л/ДНР" російських громадян називають "добровольцями".

З повним текстом інтерв'ю Євгена Русінова можна ознайомитися тут.