Facebook більше не видалятиме публікації про лабораторне походження COVID-19

Компанія "Facebook" більше не видалятиме пости в соціальній мережі про штучне походження COVID-19, тому що розслідування з цього питання триває.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Associated Press.

"Ми продовжуємо працювати з експертами з охорони здоров'я, щоб йти в ногу з мінливою природою пандемії і регулярно оновлювати нашу політику, коли з'являються нові факти і тренди", - заявив віцепрезидент Facebook Гай Розен.

У лютому 2021 р. компанія оголосила, що забороняє писати пости, в яких йдеться про те, що коронавірус був нібито створений у китайській лабораторії, а також про неефективність або отруйність вакцин. Але після того, як президент США Джо Байден попросив розвідку "подвоїти" зусилля з пошуку джерела COVID-19, і в числі іншого розглянути "питання щодо Китаю", компанія вирішила переглянути свою політику.

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Група експертів ВООЗ раніше відвідала Уханьський інститут вірусології. У доповіді про результати відвідування був зроблений висновок, що витік вірусів з лабораторії інституту "вкрай малоймовірний".

Однак американські ЗМІ раніше в травні повідомляли, що розвідслужби США вивчають повідомлення про те, що в 2019 році, ще до того, як влада Китаю повідомила про перший випадок коронавірусу, в лабораторії в Ухані сильно захворіли кілька співробітників. У Китаї цю версію відкинули.