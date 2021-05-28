За добу у світі виявили 537,6 тис. нових випадків COVID-19, померли 11,6 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 169,6 млн

Станом на ранок 28 травня у світі зареєстрували 537 676 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 11 643 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 169 648 054 випадків інфікування, з них 537 676 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 525 426 осіб, з них 11 643 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 151,3 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Туреччина.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му у Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 24-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 7-му, за летальними випадками - 12-ту і 3-тю позицію відповідно.