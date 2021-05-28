Дії Лукашенка можуть призвести до поглинання Білорусі РФ. Це є потенційною загрозою для України, - Кулеба

Зближення Білорусі з Росією несе потенційну загрозу нацбезпеці України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі каналу "1+1" 27 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Міністр підкреслив, що Україна ніколи не втручалась у внутрішні справи Білорусі.

"Як держава ми зацікавлені в тому, щоб поруч із нами була європейська, стабільна, демократична Білорусь. На жаль, своїми діями Олександр Лукашенко позбавляє і себе можливостей для цивілізованого діалогу з рештою світу, і нас якихось конструктивних у перспективі кроків щодо нього", – сказав Кулеба.

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За його словами, зараз такі кроки неможливі, як і не були можливими й до затримання білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича.



"Він сам собі відрізає шлях і залишає собі тільки одну дорогу – це дорога до ще більш тісного союзу... По суті, можливо, це навіть завершиться поглинанням Білорусі Російською Федерацією під тим чи іншим приводом. Ми маємо дбати про права людини, про правила міжнародної авіаційної безпеки. Але ми також маємо дбати про свою національну безпеку. Тому що, безумовно, подальше зближення Білорусі з Росією – це симетричне зростання загрози використання Білорусі Російською Федерацією для нарощування агресії проти нашої держави. Це той ризик, який ми, безумовно, маємо враховувати, ухвалюючи ті чи інші рішення", – заявив Кулеба.