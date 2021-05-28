Разумков вважає недопрацьованим рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю: Білоруські літаки продовжують літати через нашу територію

Україна могла б більш ефективно використати ситуацію із забороною білоруським авіакомпаніям користуватися європейським повітряним простором, зокрема - для економіки країни.

Таку думку в ефірі "Радіо НВ" 27 травня висловив глава Верховної Ради України Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Якщо я не помиляюся, сьогодні продовжують через нашу територію літати білоруські літаки. Тому тут або повністю треба вирішувати це питання, або, навпаки, забирати транспортне сполучення до України. Наприклад, у Львів, у Київ, там, де можна було б перехопити ініціативу, щоб Україна отримала профіти, здобутки від цього для економіки і для розвитку транспортної інфраструктури", – сказав Разумков.

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За його словами, повітряний простір сьогодні – один із найбільш вигідних і "найцікавіших" в економічному плані.



"Тому, я думаю, що ми не до кінця тут допрацьовуємо", – пояснив спікер українського парламенту.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.