Приблизно 160 українців стоять у черзі, щоб поїхати на операцію до Білорусі, - Кулеба

Українські дипломати встановили зв'язок із 10 українцями, які перебувають на лікуванні в Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "1+1".

Глава МЗС розповів, що 26 громадян України зараз перебувають на операціях у Білорусі, ще приблизно 160 стоять у черзі на найближчий час.

"Із цих 26, які в Білорусі, 10 уже на зв'язку з посольством. Вони додзвонилися в посольство. Я нікого ні в чому не звинувачую. Ми зараз встановимо зв'язок і надамо повністю допомогу. З тих 10, з якими встановлено контакт, двом уже надано допомогу. [...] Ми вже знайшли реанімобіль, який буде перебувати практично завжди, 24 години, у нашому розпорядженні, щоб вивозити людей. Не треба летіти літаком", – зазначив міністр.



Кулеба додав, що "не всі люди хочуть, щоб про них знали, що вони десь на операції, що вони перебувають у якомусь особливому стані".



"У нас була в Непалі ситуація, коли одні кричали: "Дайте нам виїхати!" – а інші говорили: "Не чіпайте нас, ми не дамо жодних даних, ми не хочемо, щоб хтось знав, що ми тут". Ми знаємо про тих, хто в Білорусі, і жоден не залишиться сам на сам із проблемами", – додав очільник МЗС.

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