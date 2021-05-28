Президентські офіси Словаччини та України працюють над декларацією про визнання євроінтеграційних прагнень України, - прем'єр Геґер

Президентські офіси Словаччини та України працюють над декларацією про визнання євроінтеграційних прагнень України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Словаччина твердо підтримує Україну та європейські прагнення України. Це одне з моїх головних повідомлень сьогодні у Києві. І ми говоримо про це і в Брюсселі. Президентські офіси обох країн працюють над декларацією, яку ви згадали", - сказав Геґер.

Він наголосив, що європейські інтеграційні прагнення України вже неодноразово офіційно визнавалися.

"Наразі важливо використовувати всі положення Угоди про асоціацію між ЄС та Україною", - додав глава уряду.

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Він зазначив, що під час візиту до Києва у п'ятницю він поговорить із українськими співрозмовниками про реформи.

"Справді, трансформація та модернізація країни є необхідною умовою для вступу до ЄС та НАТО. Процес реформ в Україні триває, і Словаччина вважає, що він буде стійким і успішним. До речі, зміни не стосуються ЄС та НАТО, їх потрібно впровадити, щоб самі українці зробили Україну сильнішою, стійкішою на благо всіх українців", - вважає Геґер.