Словаччина зацікавлена в збереженні транзиту російського газу через Україну, - прем'єр Геґер
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Словацька республіка завжди була надійною транзитною країною для російського газу на Захід через територію України, і вона зацікавлена в збереженні цього транзиту через Україну.
Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Що стосується проєкту "Північний потік-2", то це вирішувати не Словаччині. Словаччина завжди була надійною транзитною країною для російського газу на Захід через територію України, і ми, безумовно, зацікавлені в збереженні цього транзиту газу через Україну. Ми віримо, що транзитний контракт між Росією та Україною виконуватиметься надалі", - сказав Геґер.