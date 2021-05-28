Примусова посадка в Мінську рейсу Ryanair - це акт держтероризму і безпрецедентного варварства, - Сенат Польщі
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це повідомляє PAP у п'ятницю, 28 травня.
"Сенат Республіки Польща засуджує радикальні дії білоруської влади, що порушують елементарні принципи міжнародного права і цивілізованого світу. Примусова посадка в Мінську рейсу Ryanair 23 травня для затримання незалежного журналіста Романа Протасевича була актом державного тероризму і безпрецедентного варварства", - сказано в резолюції.
Також у Сенаті схвалюють рішення Євроради про розширення санкцій щодо режиму Лукашенка, зазначивши, що це має стати першим кроком у побудові стратегії для ефективної протидії його репресивній політиці. Потім необхідно застосувати швидкі і масштабні санкції проти білоруських чиновників, причетних до репресій.
Нарешті, резолюція закликає європейські інституції, парламенти інших країн і міжнародні організації об'єднати зусилля для тиску на Лукашенка і звільнення політв'язнів.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.