Примусова посадка в Мінську рейсу Ryanair - це акт держтероризму і безпрецедентного варварства, - Сенат Польщі

Сенат Польщі одноголосно підтримав резолюцію, яка засуджує примусову посадку рейсу Ryanair у Мінську. Сенатори закликали формального главу Білорусі Олександра Лукашенка зупинити репресії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це повідомляє PAP у п'ятницю, 28 травня.

"Сенат Республіки Польща засуджує радикальні дії білоруської влади, що порушують елементарні принципи міжнародного права і цивілізованого світу. Примусова посадка в Мінську рейсу Ryanair 23 травня для затримання незалежного журналіста Романа Протасевича була актом державного тероризму і безпрецедентного варварства", - сказано в резолюції.

Також у Сенаті схвалюють рішення Євроради про розширення санкцій щодо режиму Лукашенка, зазначивши, що це має стати першим кроком у побудові стратегії для ефективної протидії його репресивній політиці. Потім необхідно застосувати швидкі і масштабні санкції проти білоруських чиновників, причетних до репресій.

Нарешті, резолюція закликає європейські інституції, парламенти інших країн і міжнародні організації об'єднати зусилля для тиску на Лукашенка і звільнення політв'язнів.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.