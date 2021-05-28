Опубліковано указ Зеленського про утворення Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації
2 3452
Указ президента України Володимира Зеленського про утворення Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації опубліковано у виданні "Голос України".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на публікацію документа у виданні "Голос України".
"На виконання Закону "Про військово-цивільні адміністрації" постановляю: утворити Слов’янську міську військово-цивільну адміністрацію Краматорського району Донецької області", - йдеться в документі.
Командувачу об’єднаних сил, голові Донецької обласної державної адміністрації доручили здійснити заходи, пов’язані з утворенням військово-цивільної адміністрації.
Зазначається також, що указ набуває чинності з дня його опублікування.