ФБР підключилося до розслідування обставин примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську

Обставини посадки в Мінську літака авіакомпанії Ryanair розслідують правоохоронні органи Литви та Польщі, а також Федеральне бюро розслідувань США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава бюро Кримінальної поліції Литви Роландас Кішкіс.

"Поряд з розслідуванням, розпочатим у Польській Республіці, ми маємо інформацію від колег зі США про те, що власне розслідування почало ФБР. Ми також інтенсивно співпрацюємо з колегами з Ірландії, з колегами із Греції - це відбувається щодня, цілодобово сім днів на тиждень", - сказав Кішкіс журналістам.

За його словами, опитано членів екіпажу літака Ryanair, а також "майже 90% усіх пасажирів літака".

Заступник генпрокурора Литви Гітас Іванаускас сказав, що літак ще перебуває в аеропорту Вільнюса, оскільки не закінчено всі заплановані слідством дії. Після їх виконання літак зможе залишити Литву. Найближчими днями планується провести додатковий огляд літака.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

Також повідомлялося, що ICAO розслідує інцидент з перехопленням літака. Міжнародна організація цивільної авіації починає розслідування після перехоплення літака Ryanair. Перші підсумки будуть до 25 червня.