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Колесніков спростовує придбання кондитерської фабрики в РФ

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Колесніков спростовує придбання кондитерської фабрики в РФ
У Бориса Колеснікова спростовують інформацію російських ЗМІ про купівлю компанією "Конті", яка належить політику, кондитерської фабрики в місті Іваново (Росія).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі політика.

"Спростовуємо купівлю будь-яких активів або просування бізнес-інтересів на території Російської Федерації, оскільки Борис Колесніков, за свою проукраїнську позицію, перебуває в списках фізичних і юридичних осіб, проти яких Російська Федерація ввела санкції ще в 2018 році. Відповідно, вести ділову активність, у вищезазначеній країні, не має можливості", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомляли, що юридична фірма "Юнайтед партнерс", яка діє в інтересах українського виробника кондитерських виробів "Конті", стала переможцем торгів з продажу майна кондитерської фабрики "Червона зоря" (місто Іваново, Росія).

Група "Конті" заснована в 1997 році. Основні торгові марки - Amour, Bonjour, "СуперКонтік", "Джек". Основним бенефіціаром "Конті" є Борис Колесніков.

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Топ коментарі

  • ХОРТ
    БоГя Колесников і проукраїнська позиція це несумісні речі.
  • olele
    Юридична фірма "Юнайтед партнерс", яка діє в інтересах українського виробника кондитерських виробів "Конті", стала переможцем торгів з продажу майна кондитерської фабрики "Красная заря" (Іваново, РФ).
    Про це повідомляє російське видання "Ведомости".
    Інформація про перемогу "Юнайтед партнерс" в торгах випливає з протоколу торгів на сайті російського Єдиного федерального реєстру відомостей про банкрутство.
    Про те, що ця компанія діє в інтересах "Конті", "Ведомостям" повідомили 2 інвестиційних консультанти та людина, близька до організаторів торгів.
    Зазначається, що запити в "Конті", "Юнайтед партнерс" і конкурсного керуючого Євгена Бодрова залишилися без відповідей.
    А представник банку непрофільних активів "Траст", у якому закладено майно фабрики, відмовився від коментарів.
    "У Росії "Конті" працює з 2004 року, їй належать дві фабрики в Курській області. Основні інвестиції в виробництво компанія робила до 2015 року, випливає з інформації на її сайті.
    Крім того, з 2018 року їй належить 19,9% частка ліпецького виробника цукерок "Мерлетто". Сукупні потужності в Росії у "Конті" складають 136 тис т продукції на рік, повідомляла компанія", - пише видання.
    Зазначається, що "Конті" купує "Красную зарю" з другої спроби - у 2017 році повідомлялось про переговори зі структурами, пов'язаними з "Промсвязькапиталом" братів Дмитра та Олексія Ананьєвих.
    У 2019 році "Красная заря" визнана банкрутом.
    Відповідно до протоколу торгів, при початковій ціні в 809,8 млн рублів "Юнайтед партнерс" запропонувала за актив 452,2 млн рублів. - https://www.epravda.com.ua/news/2021/05/27/674343/
  • Simple Voter
    Паразит! Колесников опровергает приобретение кондитерской фабрики в РФ - Цензор.НЕТ 1334
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