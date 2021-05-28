Колесніков спростовує придбання кондитерської фабрики в РФ

У Бориса Колеснікова спростовують інформацію російських ЗМІ про купівлю компанією "Конті", яка належить політику, кондитерської фабрики в місті Іваново (Росія).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі політика.

"Спростовуємо купівлю будь-яких активів або просування бізнес-інтересів на території Російської Федерації, оскільки Борис Колесніков, за свою проукраїнську позицію, перебуває в списках фізичних і юридичних осіб, проти яких Російська Федерація ввела санкції ще в 2018 році. Відповідно, вести ділову активність, у вищезазначеній країні, не має можливості", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомляли, що юридична фірма "Юнайтед партнерс", яка діє в інтересах українського виробника кондитерських виробів "Конті", стала переможцем торгів з продажу майна кондитерської фабрики "Червона зоря" (місто Іваново, Росія).

Група "Конті" заснована в 1997 році. Основні торгові марки - Amour, Bonjour, "СуперКонтік", "Джек". Основним бенефіціаром "Конті" є Борис Колесніков.

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