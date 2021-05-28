У КМДА заперечують закупівлю за потрійною ціною путівок у Скадовськ для дітей з інвалідністю: У вартість входить не тільки проживання, але й реабілітація

Департамент соціальної політики КМДА офіційно заперечує інформацію про нібито завищені ціни на оздоровлення дітей з інвалідністю, які виховуються в двох будинках-інтернатах міста Києва.

Про це йдеться в заяві департаменту, яка надійшла до редакції Цензор.НЕТ після публікації на сайті інформації про те, що Київрада за потрійною ціною закупила путівки в Скадовськ для дітей з інвалідністю.

Департамент звертає увагу, що ціни, зазначені на сайті видання для порівняння, - за минулий рік.

"Ви наводите ціни на проживання та оздоровлення по суті здорових дітей. А йдеться про оздоровлення дітей з інвалідністю. Крім того, в укладеній з санаторієм "Скадовськ" угоді ціна на оздоровлення дитини вказана не тільки за проживання та харчування, а й за надання послуг медичної, фізичної, психологічної реабілітації із застосуванням механотерапії, кінезотерапії, динамічної пропріоцептивної корекції, бальнеотерапії згідно з медичними показаннями. А вартість проживання супроводжуючих значно нижче, ніж вартість проживання в санаторії дорослих людей", - акцентували в Департаменті.

"Ціни на послуги санаторію за 2020 рік, вказані на сайті видання, - це ціни для проживання і оздоровлення в санаторії фактично здорових дітей. Зрозуміло, що діти з інвалідністю з цілим рядом різних захворювань не можуть отримати весь спектр послуг лише за ціну проживання, оскільки все це є додатковими послугами санаторію. Зокрема, всі послуги реабілітації, які надає санаторій вихованцям київських дитячих будинків-інтернатів, не входять у стандартний набір послуг, а тому вони були включені у вартість путівок. Також ці діти та молоді люди (путівки закуплені для дітей і молоді від 18 років) потребують консультацій і супроводу лікарів під час всього періоду проведення курсу реабілітації", - додали в КМДА.

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У відомстві зазначили, що путівки закуплені в результаті тендеру, торги проходили на платформі "Прозоро" за всіма вимогами і правилами тендерних процедур. Також за проведенням таких закупівель пильно стежать і батьківські комітети обох будинків-інтернатів.

У ККГА нагадали, що вартість оздоровлення дітей / молоді з інвалідністю за Договором становить 1 390,61 грн на добу за одну особу, вартість проживання супровідної - 450 грн / добу. Всього путівка розрахована на 18 днів оздоровлення для однієї людини. Вартість угоди - 2349 988,20 грн з ПДВ, включаючи відпочинок, оздоровлення та реабілітацію дітей та молоді - 90 вихованців Дарницького та Святошинського будинків-інтернатів і 12 супроводжуючих осіб.

Раніше Цензор.НЕТ оприлюднив інформацію про те, що Київрада за потрійною ціною закупила путівки в Скадовськ для дітей з інвалідністю. Вартість одного "ліжко-дня" для однієї дитини в Скадовську становить 1390 грн. Ціна для київських дітей перевищує максимальну заявлену торішню вартість на 520 грн - фактично на потенційну вартість розміщення ще однієї дитини. Також вона більш ніж на 900 грн вище анонсованої вартості для чотиримісного номера для вересня (хоча відпочивати діти будуть і в цьому місяці). Також на сайті санаторію зазначено, що в озвучену вартість вже входить лікування. Зауважимо, що в договорі зазначено, що набір лікувальних процедур індивідуальний для кожної дитини, але в наведеному далі переліку згадуються фітотерапія, масаж, фізіотерапія та інші процедури з тих, що у вартість путівок в Скадовськ і так включені.