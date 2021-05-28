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У НАТО глибоко стурбовані застосуванням важкого озброєння російськими військами на Донбасі

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У НАТО глибоко стурбовані застосуванням важкого озброєння російськими військами на Донбасі
У НАТО глибоко стурбовані порушеннями режиму припинення вогню на Донбасі, а також застосування бойовиками важкого озброєння. Північноатлантичний альянс також висловив підтримку територіальної цілісності України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє пресслужба НАТО.

Відповідну заяву зробив заступник генерального секретаря Альянсу Мірча Джоане під час зустрічі з віцепрем'єр-міністром, міністром з питань реінтеграції України Олексієм Резніковим.

Під час зустрічі обговорювалася ситуація з безпекою та євроатлантична інтеграція України.

"На зустрічі пан Джоане висловив глибоку стурбованість союзників з приводу порушень режиму припинення вогню і використання важкої зброї підтримуваними Росією бойовиками на Донбасі. Він також висловив тверду підтримку союзниками суверенітету і територіальної цілісності України", - повідомили в НАТО.

Також він закликав Україну зосередитися на системних реформах для євроатлантичної інтеграції.

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Крім цього Джоане висловив сподівання, на проведення найближчим часом засідання Комісії НАТО-Україна.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків загинув український військовий. При цьому застосовувалися заборонене озброєння, зокрема міномети 120-мм калібру. Також від початку поточної доби в результаті обстрілів поранення зазнав один український військовий.

Топ коментарі

  • Molli
    Ідіть на хрєн зі своїм обєспокоєнням.
  • Vadim Izumov
    Запад не хочет, дергаться по тому что украинская власть продолжает врать народу и воровать. калмоша ( да и не только он один) бегает, как олень и до сих пор не сидит , Украина продолжает торговать с лукой и ******
  • Diogen Gdl
    Эта война войдёт в историю как война глубоких обеспокоенностей...
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