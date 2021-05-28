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"Мінський режим має бути ізольований на міжнародному рівні", - віцеканцлер Німеччини Шольц

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"Мінський режим має бути ізольований на міжнародному рівні", - віцеканцлер Німеччини Шольц
У Німеччини вважають, що режим "президента" Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, необхідно ізолювати на міжнародному рівні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Aachener Zeitung, про це заявив віцеканцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Президент Путін повинен використовувати весь свій вплив на білоруського диктатора, щоб домогтися негайного звільнення Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги. Мінський режим повинен бути ізольований на міжнародному рівні", - зазначив Шольц.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, має намір сьогодні ввечері зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Топ коментарі

  • tim link
    немцы они наивные такие или дурака специально включают?..бульбофюрер и пукнуть не посмеет без разрешения райхсфюрера!) "Минский режим должен быть изолирован на международном уровне", - вице-канцлер Германии Шольц - Цензор.НЕТ 8207
  • Підлога Маккартні
    Вся фашистская Европа накинулась на Александра Грыгорыча. Но Бацка не прогнется перед загнивающим Западом!!! "Минский режим должен быть изолирован на международном уровне", - вице-канцлер Германии Шольц - Цензор.НЕТ 3046
  • Артм Воронцов
    минский режим старший или младший брат крамлёвского режима бизнес интересы которого в Европе лоббирует Германия.....
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