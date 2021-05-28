"Мінський режим має бути ізольований на міжнародному рівні", - віцеканцлер Німеччини Шольц

У Німеччини вважають, що режим "президента" Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, необхідно ізолювати на міжнародному рівні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Aachener Zeitung, про це заявив віцеканцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Президент Путін повинен використовувати весь свій вплив на білоруського диктатора, щоб домогтися негайного звільнення Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги. Мінський режим повинен бути ізольований на міжнародному рівні", - зазначив Шольц.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, має намір сьогодні ввечері зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

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