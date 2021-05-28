Новини • Агресія Росії проти України

Президент і його команда мають створити новий майданчик для переговорів щодо Донбасу, - Рудик

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Президент і його команда мають створити новий майданчик для переговорів щодо Донбасу, - Рудик
Переговори в нормандському форматі не приносять очікуваних результатів. Українська влада повинна знайти нові майданчики для переговорів і залучити до них сильних союзників.

Про це лідерка партії "Голос" Кіра Рудик заявила в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Рудик наголосила, що перемовини в Нормандському форматі не приносять жодного результату. Тим часом, на Донбасі гинуть українські захисники. Тому влада повинна діяти, а не просто думати про зміну локації для перемовин.

"Нікого вже не дивує, що зустріч помічників-консультантів в Нормандському форматі не принесла результатів. Це знак того, що потрібно створювати нові майданчики для перемовин. Це те, що повинен зараз зробити президент та його команда - створити новий майданчик для доведення позиції України та тиску на країну-агресора. Адже це те, що можна зробити зараз", - заявила Кіра Рудик.

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Вона також зазначила, що Україна має залучити до перемовин щодо Донбасу й інші країни, які зацікавленні у відновленні миру у центрі Європи.

"Єдиний спосіб закінчити війну на українських умовах - залучити до перемовин сильних союзників. Це може відбутись у двох додаткових форматах. У першому варіанті, ми залучаємо США та Британію, а у другому - Польщу та Туреччину. Це також може спрацювати", - вважає нардепка.

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Топ коментарі

  • 4 Повістки
    він може.... Президент и его команда должны создать новую площадку для переговоров по Донбассу с привлечением сильных союзников, - Рудик - Цензор.НЕТ 7731

    Президент и его команда должны создать новую площадку для переговоров по Донбассу с привлечением сильных союзников, - Рудик - Цензор.НЕТ 4698
  • 4 Повістки
    Президент и его команда должны создать новую площадку для переговоров по Донбассу, - Рудик - Цензор.НЕТ 7991
  • Герхард
    Начнем с того, что ЗЕ-власть Запад перестал воспринимать вобще.

    Т.е. уже абсолютно пофигу, что предпримет ЗЕ. Будет так, как решит Запад, а не ЗЕ.
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