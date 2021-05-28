Разумков підтримує повну заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підтримує заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на виступ спікера.

"Щодо імпорту електроенергії, ці розмови тривають давно, і в принципі ми розуміємо, система у нас замкнута, Україна, Білорусь, Росія, Молдова ще з радянських часів пов'язані між собою. Тому говорити, що це виключно білоруська електроенергія, а не російська - досить важко. Тому, здебільшого, я вважаю, що це правильний підхід", - сказав Разумков в ефірі Радіо НВ в четвер.

При цьому він висловив надію, що через кілька років Україна зможе інтегруватися в європейську систему енергозабезпечення.

Нагадаємо, 26 травня НРКЕКП обмежила до 0 МВт доступну пропускну здатність для імпорту електроенергії в Україну з Росії і Білорусі тільки до 1 жовтня 2021 року. При цьому підписаний президентом Зеленським закон передбачав заборону до 31 грудня 2021 року. Тимчасове рішення НКРЕКП розкритикували народні депутати, вимагаючи повної заборони. Також за повну заборону імпорту виступило Міненерго.