Україна і Словаччина домовилися про активізацію двостороннього співробітництва, - Шмигаль
Про це Шмигаль заявив сьогодні на спільному брифінгу з Геґером, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна
"Сьогодні ми узгодили необхідність активізації нашого двостороннього співробітництва. Проведення чергового п'ятого засідання українсько-словацької змішаної комісії з питань економічного, промислового, науково-технічного співробітництва стане важливим кроком в оцінці стану торгівлі між нашими країнами", - сказав Шмигаль.
Крім того, сторони домовилися максимально використати транзитний потенціал країн.
Також Шмигаль зазначив, що для обох країн важливим є запровадження спільного прикордонного та митного контролю на кордоні.
Серед іншого, сторони погодилися, що співробітництво країн у сфері зайнятості та трудової міграції потребує додаткової уваги урядів.