Білорусь із червня може зупинити поставки бензину А-95 в Україну, - ЗМІ
Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню enkorr повідомили власники терм-контрактів на поставку бензину від БНК.
"Сьогодні нам сказали, що по А-95 поставок не буде зовсім. Тим часом по А-92 буде поставлений повний обсяг", - йдеться в повідомленні.
Видання зазначає, що причини такого рішення невідомі.
Друге джерело повідомило, що в разі зупинки постачання А-95 в Україну по репутації надійного постачальника БНК буде завдано нищівного удару.
У Консалтинговій групі "А-95" вважають, що в разі припинення поставок бензину А-95 з Білорусі на ринку може утворитися дефіцит. За даними групи, середньомісячні поставки білоруського А-95 у 2021 році дорівнювали 55 тис. т, що становить приблизно 50% ринку цієї марки.
Глава консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн у Facebook повідомив: "Найгірше рішення, яке могли ухвалити білоруси в поточній ситуації, - закрити поставку бензину А-95 в Україну, де їхній продукт становить 50% ринку. З іншого боку, ще один сигнал нам, третій за цю весну".