Боррель про перешкоди для вильотів європейських літаків до Москви: Стежитимемо за ситуацією для вжиття заходів

У Євросоюзі поки не розуміють, чи є скасування європейських рейсів у Москву окремими випадками, або це нове загальне правило для всіх. У зв'язку з цим стежитимуть за ситуацією з метою вжиття подальших заходів.

Про це заявив у п'ятницю глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Учора з'явилися новини про перешкоди для вильотів європейських літаків у Москву. Це велике порушення повітряного руху. Однак ми поки не знаємо, чи буде це відбуватися час від часу, чи це загальна норма, щоб змусити європейські літаки пролітати над Білоруссю", - заявив Боррель.

"Нам доведеться почекати і подивитися, щоб вжити заходів", - наголосив глава дипломатії ЄС.

Крім того, Боррель, кажучи про ситуацію зі скасуванням рейсів, зазначив, що через це "завжди є ризик ескалації" напруженості між ЄС і РФ.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.