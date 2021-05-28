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16-річна мешканка Горлівки втекла з ОРДЛО, перейшовши мінне поле, - МВС

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16-річна мешканка Горлівки втекла з ОРДЛО, перейшовши мінне поле, - МВС
Учора близько 23:00 на позиції Збройних сил України з боку "ДНР" біля смт Верхньоторецьке вийшла 16-річна дівчина. Вона разом з бабусею, яка є її опікуном, проживає в Горлівці і має паспорт так званої Донецької народної республіки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Департамент комунікації МВС України.

Правоохоронці встановили, що неповнолітня, після відпочинку з друзями, перетинаючи мінні поля, свідомо прийшла на лінію розмежування біля смт Верхньоторецьке. Вона повідомила про бажання проживати на території неокупованої України. За словами дівчини, у неї є родичі в Західній Україні.

Зараз дівчиною займається ювенальна поліція Донеччини та соціальна служба. Її оглянули медики, тілесних ушкоджень у неї немає. З дівчиною працюють психологи.

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Зазначається, що до встановлення всіх обставин неповнолітня буде перебувати в притулку під наглядом поліцейських і працівників органів опіки дітей.

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Топ коментарі

  • Роман с камнем
    16-летняя жительница Горловки сбежала из ОРДЛО, перейдя минное поле, - МВД - Цензор.НЕТ 2795
  • A San
    Цитата Виктора Суворова : "По моему убеждению, только та страна, в которую люди толпами бегут со всего света, имеет право давать советы другим о том, как надо жить. Та же страна, из которой люди прорываются через границу на танках, улетают на самодельных воздушных шарах и гиперзвуковых истребителях, прорываются через минные поля под пулеметным огнем, преследуемые сворами сторожевых псов, та страна никого и ничему учить не должна. Нет у нее такого права"
  • Andriy Kalnyshevsky
    отправьте бабке кого-нибудь взамен внучки.
    Кива вон говорил шо там класно.
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