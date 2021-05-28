16-річна мешканка Горлівки втекла з ОРДЛО, перейшовши мінне поле, - МВС

Учора близько 23:00 на позиції Збройних сил України з боку "ДНР" біля смт Верхньоторецьке вийшла 16-річна дівчина. Вона разом з бабусею, яка є її опікуном, проживає в Горлівці і має паспорт так званої Донецької народної республіки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Департамент комунікації МВС України.

Правоохоронці встановили, що неповнолітня, після відпочинку з друзями, перетинаючи мінні поля, свідомо прийшла на лінію розмежування біля смт Верхньоторецьке. Вона повідомила про бажання проживати на території неокупованої України. За словами дівчини, у неї є родичі в Західній Україні.

Зараз дівчиною займається ювенальна поліція Донеччини та соціальна служба. Її оглянули медики, тілесних ушкоджень у неї немає. З дівчиною працюють психологи.

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Зазначається, що до встановлення всіх обставин неповнолітня буде перебувати в притулку під наглядом поліцейських і працівників органів опіки дітей.