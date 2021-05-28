Важко уявити, що захоплення літака в Білорусі сталося без будь-якої координації з Росією, - генсек НАТО Столтенберг

Генеральний секретар НАТО заявив, що цілком ймовірно, що Росія була причетна до захоплення літака над Білоруссю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Ми знаємо про дуже тісні відносини між Росією і Білоруссю, і тому важко повірити, що режим в Мінську може зробити щось подібне без будь-якої координації з Росією", - зазначив Столтенберг.

НАТО вимагає звільнити затриманого Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель про перешкоди для вильотів європейських літаків до Москви: Стежитимемо за ситуацією для вжиття заходів

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.