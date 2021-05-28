Пєсков про скасування європейських авіарейсів Москвою: Ситуація екстраординарна, технічні заминки неминучі

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи ситуацію зі скасуванням європейських рейсів Москвою, назвав її екстраординарною і запевняє, що йдеться нібито про технічні моменти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.

Напередодні літак Air France повернувся в Париж через відсутність дозволу на проліт над Росією.

"Авіаційна влада дасть роз'яснення, але це технічні моменти. Коли працює система затверджена і погоджена, то існують точки вльоту і вильоту, є узгоджені точки й ешелони, йдеться про гарантування авіабезпеки. Вони просяться на вліт у різних точках, які не узгоджені, тому так. Ситуація екстраординарна, не хотілося б, щоб вони виникали, такі технічні заминки неминучі", - сказав представник Кремля.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що в Євросоюзі поки не розуміють, чи є скасування європейських рейсів у Москву окремими випадками, або це нове загальне правило для всіх. У зв'язку з цим стежитимуть за ситуацією з метою вжиття подальших заходів.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.