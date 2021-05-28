"Прибуток ОГХК не відповідає заявленому менеджментом", - екскерівництво компанії

Реальний прибуток Об'єднаної гірничо-хімічної компанії за 2020 р. виявився майже вдвічі меншим, ніж заявлено ​​т.в.о. голови компанії Артуром Сомовим.

Про це "Інтерфаксу" розповів екскерівник ОГХК Олександр Гладушко.

"Рекордний прибуток ОГХК за 2020 р. виявився фейком. Як бачимо зі звітності компанії, підтвердженої аудиторами, замість рекордних 600 млн грн чистого прибутку залишилося 369 млн грн", - констатував екскерівник ОГХК.

Нагадаємо, на початку березня 2021 р. тимчасовий глава компанії Артур Сомов, призначений Фондом держмайна в жовтні 2020 р., розповів ЗМІ, що компанії вдалося отримати 600 млн чистого прибутку, подолавши корупцію.

"Ліквідація корупційних схем, більш вигідні контракти з прямими поставками, посилення операційного контролю дали чистий прибуток у 600 млн грн", - говорив він.

Водночас Гладушко наполягає на тому, що з реального прибутку за весь 2020 р. у розмірі 369 млн грн - 245,6 млн, або майже 70%, забезпечила його команда в 1 кварталі. Вона залишила компанію в березні 2020 р.

Олександр Гладушко прокоментував також, що чистий дохід ОГХК у минулому році виявився на 407,8 млн грн меншим, ніж у 2019 році, і становить 3,1 млрд грн проти 3,5 млрд, отриманих компанією за його керівництва.

А в статті "Інші доходи" із 237, 8 млн грн 202,2 млн грн отримані виключно внаслідок позитивних курсових різниць у країні.

"Така ситуація була у всіх експортерів, вона не залежить від умінь менеджменту. Спрацювали виключно як валютники. Зростання доходу забезпечили за рахунок банківських операцій з обміну валют під час продажу продукції, а ніяк не шляхом нарощування виробництва й реалізації продукції, що охарактеризувало б менеджмент як ефективний", - коментує екскерівник ОГХК.

На думку Гладушка, прибуток, отриманий його командою в 1 кварталі, і доходи компанії, отримані від валютних операцій у 2020 р. мали принести ОГХК чистий прибуток за підсумками минулого року на рівні понад 400 млн грн замість 369 млн грн.

"Це означає, що решту 9 місяців 2020 р. компанія управлялася вкрай неефективно. Фінансова "подушка" проїдалася новою командою. І це за позитивної цінової кон'юнктури на сировинних ринках у цьому періоді", - стверджує ексменеджер ОГХК.

Такі результати роботи компанії в 2020 р., на його думку, породжують питання: це черговий прояв некомпетентності менеджменту чи свідоме виведення грошей з компанії через сумнівні контракти?

"Компанія йде на приватизацію і варто було б призначити перевірку, щоб потенційні покупці розуміли, в якому стані перебуває ОГХК насправді. Бо за більш ніж 2 роки управління компанією Фондом держмайна змінилося вже два голови правління, багато разів змінився склад правління і стан її активів міг суттєво погіршитися. І покупці можуть купувати "кота в мішку", - каже Гладушко.

За його словами, колишня команда підготувала компанію до приватизації ще в лютому 2020 року. "Нова команда скористалася нашими напрацюваннями, і лише видавала весь цей час наші успіхи за свої", - сказав Гладушко.

Нагадаємо, приватизація ОГХК запланована на липень 2021 р. Стартову вартість визначено Фондом держмайна на рівні 3,7 млрд грн.