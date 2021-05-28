Законопроєкт про реформу "Укроборонпрому" був розроблений без залучення уряду, - представник Мінстратегпрому Крячко

Депутат Ради від фракції "Європейська Солідарність" Павленко Ростислав закликав Верховну Раду не голосувати за законопроєкт №3822 "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" у другому читанні.

Про це він повідомив під час круглого столу "Реформа "Укроборонпрому", чи виконав парламент домашнє завдання до другого читання?", пишуть Українськi Новини, передає Цензор.НЕТ.

За словами Павленка, законопроєкт не відповідає завданням щодо забезпечення виробництва і поставок якісного зброї, не вирішує проблеми оборонно-промислового комплексу і несе в собі корупційні ризики.

"Ми будемо вимагати, як мінімум, повторного другого читання. Найкраще, думаю, мало йтися про розробку нового акта, який відповідає тим цілям, про які вже не один раз говорили. Але принаймні повинні бути враховані всі зауваження експертів, в тому числі і ті, які звучали на цьому круглому столі. Без цього немає можливості підтримати цей законопроєкт ", - повідомив Павленко.

При цьому представник Міністерства стратегічних галузей промисловості Олексій Крячко заявив, що він також не підтримує прийняття законопроєкту, оскільки вважає його недосконалим.

За словами Крячка, законопроєкт був розроблений без залучення уряду, а Мінстратегпром був притягнутий тільки на кінцевому етапі розробки законопроєкту.

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"Що стосується законопроєкту №3822 ... Сам законопроєкт не визначає в яку структуру або цільову модель буде трансформовано оборонно-промисловий комплекс ... Чи є цей законопроєкт досконалим? Ні, ми також вважаємо, що він є недосконалим. Скажу більше, що уряд навіть не залучали при обробці цього законопроєкту", - повідомив Крячко.

У свою чергу голова громадської організації "Безпека та взаємодія в Україні" Семен Кабакаєв назвав "Укроборонпром" економічною прокладкою і зазначив, що концерн варто ліквідувати, а не реформувати.

"Особисто я вважаю, що " Укроборонпром" - це, по факту, прокладка, яка була створена Януковичем, щоб передавати гроші Російській Федерації, передавати ресурси, і передавати частково оборонний потенціал країни ... Якщо дивитися стратегічно, я вважаю, що "Укроборонпром" повинен бути ліквідований", - сказав Кабакаєв.

Також Кабакаєв повідомив, що створення холдингів замість "Укроборонпрому" не змінить ситуацію, так як не зміниться економічна модель функціонування ВПК - при якій "Укроборонпром" фактично відтягує на себе більшу частину оборотних коштів з бюджетів підприємств ВПК.

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Як повідомлялося, раніше "Укроборонпром" заявив, що 30 квітня 2021 року очікується підписання Верховною Радою законопроєкту №3822, до кінця червня 2021 року - ліквідація концерну і створення нового оборонного холдингу в формі акціонерного товариства.

Посли країн "Великої сімки" в Україні (G7: США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Японія) закликають державний концерн "Укроборонпром" продовжити реформу корпоративного управління.

"Укроборонпром" має намір реорганізувати підприємства концерну в 9 галузевих холдингових компаній.