У Києві викрили групу, яка підробляла посвідчення водія і збувала їх по $ 220 за штуку, - прокуратура. ФОТО

Київською міською прокуратурою спільно зі слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводження Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України викрито діяльність організованої групи, яка здійснювала продаж підроблених посвідчень водія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури в Facebook.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що неодноразово судимий мешканець міста Києва організував стійке об’єднання з трьох осіб з метою підроблення офіційних документів та їх подальшого продажу.

Зазначені особи, діючи відповідно до розподілених ролей, шляхом розміщення оголошень у соціальній мережі підшукували клієнтів для збуту підроблених посвідчень водія.

У подальшому учасники групи виготовляли підроблені документи та передавали їх замовникам поштовими відправленнями.

Вартість одного підробленого посвідчення зловмисники оцінювали у 220 доларів США.

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Фото: прокуратура

Для надання підробленим посвідченням вигляду автентичності учасники групи придбали спеціальну плівку, яка містила відповідні голографічні захисні елементи, які наносились на документ.

У ході досудового розслідування задокументовано низку епізодів протиправної діяльності та проведено санкціоновані судом обшуки, під час яких вилучено техніку, призначену для виготовлення підроблених документів, рулони захисної стрічки із захисними голографічними елементами тощо.

Наразі у зв’язку із втечею організатора групи, йому повідомлено про підозру заочно та оголошено у розшук. Вживаються заходи щодо встановлення його місцезнаходження для доставлення до суду з метою обрання запобіжного заходу.

Крім цього, повідомлено про підозру 24-річній мешканці міста Києва, яка безпосередньо виготовляла підроблені офіційні документи за дорученням організатора.

Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 199 Кримінального Кодексу України, санкція яких передбачає покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Наразі стороною обвинувачення вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження інших учасників злочинної групи з метою повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а також виявлення та розкриття інших фактів протиправних діянь.