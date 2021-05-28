5 років ми стримували будівництво "Північного потоку-2", тому що це питання безпеки України, - Порошенко

Ситуація навколо добудови газопроводу "Північний потік-2" критично важлива для України, і не тільки з точки зору економіки, але й безпеки.

Про це в інтерв'ю волонтерській радіостанції "Тризуб ФМ" в Донецькій області сказав п'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він нагадав, що під час своєї президентської каденції використовував усі міжнародні важелі для зупинки російського проекту.

"5 років Порошенко тримав "Північний потік-2". Він має два жахливі фактори: і перший – не економічний, а безпековий. Чому Путін не бомбив Україну? Бо була труба, він розбомбить трубу – і залишиться без грошей. А зараз він вчинить так, як вчинив з Туркменістаном, підірве тут", – застерігає Порошенко.

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П’ятий Президент зауважив, що під час пресконференції Володимира Зеленського та Держсеркретаря США Ентоні Блінкена український очільник висловив спільні погляди на "Північний потік-2" з американцями, які невдовзі послабили санкційний тиск на цей проект.

"Зеленський каже – у нас є повністю спільні погляди на будівництво "Північного потоку-2", спільні погляди на санкції. А потім американці одразу кажуть – "ми знімаємо санкції". Так це ваші спільні погляди? Ціна цього – безпека. Ціна цього – 2 мільярди США на рік. Порошенко затягував гроші в країну. Виграв арбітраж у Газпрому на 4,5 мільярда доларів – і всі до останньої копійки надійшли до державного бюджету. Порошенко виграв суди у Януковича, і 1,5 млрд доларів додатково надійшли до державного бюджету. Порошенко націоналізував "ПриватБанк" і подав в суд на Коломойського – 5 мільярдів доларів у Лондонському суді. А вони тільки розтринькують, збільшують зовнішній борг, не роблять реформ, і сьогодні руйнація "Північного потоку-2" зупиняється", – обурився лідер "Європейської Солідарності".

"Якщо будуть діяти в такій тактиці, то "Північний потік-2" добудують, і це ситуація жахлива", – резюмує Петро Порошенко.

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