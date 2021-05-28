Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Геґером: "Північний потік - 2" підриває енергетичну солідарність між країнами Європи. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Словацької Республіки Едуардом Геґером, який перебуває в Україні з офіційним візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Голова словацького уряду наголосив, що Словаччина незмінно підтримує територіальну цілісність України та засуджує окупацію Криму. Він також повідомив, що Президент Словацької Республіки Зузана Чапутова підтвердила свою участь в інавгураційному саміті Кримської платформи, який відбудеться під час відзначення Дня Незалежності України в серпні.

"Наша позиція щодо анексії Криму дуже принципова – це порушення міжнародного законодавства з боку Росії", – зазначив Едуард Геґер.

Зеленський розповів співрозмовнику про поточну ситуацію на сході України та на тимчасово окупованих територіях.

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"Дякую від імені українського народу Президенту Чапутовій, вам, вашій країні, вашому народу за стійку підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за незмінну позицію щодо санкційної політики через російську агресію на сході нашої країни та незаконну анексію Криму", – сказав Глава держави.

Президент України також висловив подяку словацькому уряду за нещодавню ратифікацію угоди, яка дасть змогу відновити повноцінну роботу Міжнародного аеропорту "Ужгород". Відповідна двостороння угода була підписана під час офіційного візиту Володимира Зеленського до Словаччини торік у вересні.

Сторони також обмінялися думками щодо шляхів активізації українсько-словацької торговельно-економічної та секторальної співпраці.

Зеленський і Едуард Геґер констатували стратегічну роль співробітництва між Україною та Словаччиною у забезпеченні енергетичної безпеки Європи. Вони погодилися, що "Північний потік – 2" є політичним проектом, який підриває енергетичну солідарність між країнами Європи.

Геґер також запевнив у підтримці Словаччиною євроінтеграційних прагнень України.

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