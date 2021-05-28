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Війська РФ готують мінометні розрахунки до ймовірних обстрілів українських позицій на Донбасі, - ГУР

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Війська РФ готують мінометні розрахунки до ймовірних обстрілів українських позицій на Донбасі, - ГУР
Російські війська на Донбасі активізують підготовку мінометних розрахунків до можливого вогневого ураження позицій українських воїнів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це свідчать дані Головного управління розвідки.

В окремих районах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях командування російських окупаційних військ продовжує приховано розміщувати 122-мм реактивні системи залпового вогню, гаубиці та самохідні артилерійські установки з порушенням домовленостей щодо відведення важкого озброєння.

Водночас сили російського агресора активізували підготовку мінометних розрахунків до ймовірного вогневого ураження передових позицій підрозділів Об’єднаних сил.

Крім того, протягом тижня зросла інтенсивність тренувань зі стрільби та управління вогнем гаубичних, гарматних і реактивних артилерійських дивізіонів першого та другого армійських корпусів на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях.

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