Другий за тиждень прикордонник застрелився в Одеській області

Вранці 28 травня в Тарутиному на місці служби застрелився прикордонник.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Odessa.online повідомив помічник начальника Південного регіонального управління Держприкордонслужби по роботі із засобами масової інформації підполковник Костянтин Кизим.

Попередня причина смерті - самогубство.

На місці працює спецкомісія і правоохоронці. Обставини трагедії встановлюються.

Нагадаємо, чотири дні тому в будівлі Одеської окремої авіаційної ескадрильї Держприкордонслужби на вулиці Інглезі в службовому кабінеті знайшли застреленим офіцера-прикордонника.

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